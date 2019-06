2-ci Çernobıl faciəsi baş verə bilər - Avropa həyəcanda

Şotlandiyada nüvə stansiyalarının birində sızıntı aşkar edilib.

Metbuat.az BBC-yə istinadən xəbər verir ki, sızıntı səbəbiylə stansiyadakı işçilər və ətraf ərazidə yaşayan sakinlərin təcili təxliyəsinə başlanılıb. Problemin fəsadlarına və nə dərəcədə təhlükəli olduğuna dair hələlik məlumat yoxdur.

Bu sahə üzrə xüsusi təyinatlılar sızıntının qarşısını almaq üçün tədbirlər görür. Sızan zərərli maddələrin fəsadları araşdırılır. Ərazi mühasirəyə alınıb. Sakinlərin bölgəyə yaxınlaşmasına qadağa qoyulub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.