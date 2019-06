"Çukur"un “Sena”sı tanınmaz halda…

"Çukur"un “Sena”sı Dilan Çiçək Dəniz, gərgin keçən ilin stresini dincələrək atmağa davam edir.

Metbuat.az bildirir ki, dostlarıyla birlikdə tez-tez tətilə çıxan Dilan Çiçək Dəniz,sosial şəbəkədəki izləyicilərini də darıxmağa qoymur. Getdiyi yerlərdən çəkdirdiyi fotoları sosial şəbəkə hesabından paylaşan gözəl aktrisanın son paylaşımı izləyiciləri tərəfindən bəyənilməyib.

Məşhur aktrisanın son vaxtlar daha çox arıqladığını fikirləşən izləyiciləri bu barədə ona çoxlu rəylər yazdı. Dilan Çiçək Dənizə edilən rəylərin bəzilərini sizə təqdim edirik: “Sənə arıqlıq heç yaraşmır,bir az kilo al”,”Varlıq içində yoxluq”,”Bu nə haldır,Dilan? Bir az kilo al”,”Hətta sümüklərini belə saya bilirəm”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.