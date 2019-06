Türkiyədə keçirilən toy zamanı bəyin dostlarının hazırladığı sürpriz hamının diqqətini cəlb edib.

Metbuat.az yerli mənbələrə istinadən xəbər verir ki, toy günü gənc, gəlin paltarı geyinərək, bəyin qarşısına çıxıb. Onun öz həyat yoldaşı olduğunu düşünən bəy duvağı qaldıranda gözlərinə inanmayıb. Videogörüntülər sosial mediada izlənmə rekordları qırır.

Anar Türkeş / Redaktor.az

