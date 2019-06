Otelə qəfil basqın edən polis elə mənzərə ilə üzləşdi ki... FOTOLAR

Türkiyə polisi uzun müddətdir araşdırma apardığı cinayətin üstünü açıb.

Metbuat.az yerli mənbələrə istinadən xəbər verir ki, Antalya şəhərindəki oteldə axtarışlar aparan təhlükəsizlik əməkdaşları, saxta içkilər aşkar edib. Məlum olub ki, cinayətkarlar sənədləri olmayan oteldə saxta içki istehsalı ilə məşğul olublar.

Binanın otel adı atlında fəaliyyət göstərməsi şübhəlilərin polisdən yayınmasına imkan verib. Axtarışlar zamanı 600 litr saxta içki, 2 odlu silah və mərmilər aşkar edilib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

