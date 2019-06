Rusiyanın yeni raketinin özəllikləri AÇIQLANDI

Rusiyanın hərbi mütəxəssisləri ilk dəfə yeni növ “RS-28 Sarmat”qitələrarası ballistik raketin özəlliklərini açıqlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, “ARMY-2019” beynəlxalq hərbi sərgisində iştirak edən ekspertlər bildirib ki, raketin uçuş məsafəsi 18 min kilometr, çəkisi 178 tondur. Mərminin uzunluğu 35 metr, diametri 3 metrdir.

Nüvə başlığı daşıya bilən Sarmat, müdafiə sistemlerindən yayına bilir. Yeni silahın testləri başa çatıb, uçuş sınaqlarına hazırdır. Qeyd edək ki, "RS-28 Sarmat” qitələrarası ballistik raketləri bu növ üzrə ən güclü silahlardan hesab olunur.

Anar Türkeş / Metbuat.az

