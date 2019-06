Bağdadda Bəhreyn səfirliyinə təşkil edilən hücuma görə 54 nəfər saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İraqın Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Şübhəlilər məhkəmə qarşısına çıxarılacaq. Qeyd edək ki, Bəhreynin paytaxtı Manamada təşkil olunan ”Rifah üçün sülh” adlı tədbirə etiraz olaraq, bu ölkənin Bağdaddakı səfirliyinə hücum edilib.

Ardınca Bəhreyn İraqdakı səfirini geri çağırıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

