Yunanıstanda yanğınlar səbəbindən təhlükə elan olunub

Yunanıstanda güclü külək, 38 dərəcədən çox isti hava şəraiti və yanğınlar səbəbindən Vətəndaş Müdafiəsi Baş Katibliyi tərəfindən ölkənin Attika, Beotia, Eviya, Korintia və Arqolida bölgələrində “narıncı” təhlükə kodu elan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, eyni zamanda, Xalkidiki, Evros, Eqey adalarının şimal-şərq tərəfi, şərqi Fessaliya və Peloponnesin şimal-qərbində yanğınların baş verməsi təhlükəsi də var.

Qeyd edək ki, artıq bir neçə ildir Yunanıstan isti hava şəraiti səbəbindən yanğınlarla üzləşir. Bunların bəziləri təbii xarakter daşıyır. Hər il yanğınlar ölkənin hektarlarla meşə sahəsini məhv edir.

