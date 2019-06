"Obama dövründə Türkiyəyə ədalətli davranılmadı" - Donald Tramp

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın G20 Zirvəsi çərçivəsində ABŞ prezidenti Donald Tramp ilə görüşü başladı.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, görüşdən öncə açıqlama verən Ərdoğan bunları deyib:

"Müdafiə senayesinə dair atacağımız addımlar var. İş birliyimizin eyni şəkildə davam edəcəyinə inanıram".

Tramp isə görüşdən əvvəl bildirib ki, Ərdoğan yaxşı münasibətlərim olan bir liderdir:

"S-400 sistemləri məsələsi qarışıq mövzudur. Həll yolları axtarırıq. Ədalətli olmaq məcburiyyətindəyik. Ərdoğan Obamadan "Patriot" almaq istədi, lakin icazə vermədilər. Obama dövründə Türkiyəyə qarşı ədalətli davranılmadı. Ərdoğan dostluq münasibətlərim olan biridir. Türkiyəyə səfər edəcəyəm, amma tarix bəlli deyil".

Qeyd edək ki, az öncə başlayan görüş qapalı olaraq davam edir.

