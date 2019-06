Fransada havanın hərarəti 45 dərəcəni keçərək rekord həddə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şimali Afrikadan hərəkət edən isti hava kütlələrinin Fransa ərazisindən keçməyi özü ilə qovurucu istilikləri gətirib. Anomal istilik səbəbi ilə sinoptiklər tərəfindən əhaliyə xəbərdarlıq edilib.

Qeyd edək ki, daha öncə Fransada ən yüksək temperatur 2003-cü ildə 44 dərəcə qeydə alınıb.

