2019-2020 futbol mövsümü üçün alman Bundes Liqa təmsilçisi "Leypsiq"in heyətində düşünmədiyi Bruma üçün transfer təklifi var.

Metbuat.az məlumat verir ki, "Spartak Moskva" portuqaliyalı futbolçunu heyətinə qatmaq üçün hərkətə keçib. Alman təmsilçisi 15 milyon avro qarşılığında 24 yaşlı futbolçunu satmağa hazırdır. Belə ki, Brumanın intizamsız davranışları "Leypsiq"in baş məşqçisi Naqelsmanı usandırıb.

