Bakının Xətai rayonu ərazisində yerləşən "Kremlin Holl" şadlıq sarayının qarşısında döyülmə hadisəsi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Məzahir Rüstəmov 9, mənzil 113 ünvanında yaşayan 51 yaşlı Abbasov Vüqar Sabir oğlu tanımadığı şəxslər tərəfindən döyülüb.

Ərazidə taksi sürücüsü kimi fəaliyyət göstərən şəxs 3 saylı Şəhər Klinik Xəstəxanasına yerləşdirilib. (Report)

