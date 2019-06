Türkiyənin Kayseri bölgəsində içərisində bir ailənin olduğu avtomobil tarlaya yuvarlanıb.

Qəzada 4 nəfər həlak olub, 1-i isə yaralanıb. Məlum olub ki, ailə qızları Heval Eserin məzun günü üçün getdikləri İstanbuldan qayıdırlarmış. Qəza sürücünün sükan arxasındakı hakimiyyətini itirməsi nəticəsində meydana gəlib.

