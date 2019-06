Qızını dodağından öpdü, "İnstagram"da sərt qarşılandı - FOTOLAR

Devid Bekhem qadınlar arasında Dünya çempionatında İngiltərə-Norveç (3:0) oyununu izləyərkən qızı Harperi dodağından öpüb, bu izləyicilərin sərt reaksiyasına səbəb olub.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, bu fotonu "İnstagram" hesabından paylaşan Bekhem qeyd edib:

"Qadın milli komandamızla qürur duyuram. Qızım Harper milli komanda oyunçuları ilə tanış olduğu üçün həyəcanlı və xoşbəxtdir".



Foto izləyicilər tərəfindən sərt qarşılanıb. Bekhem gələn tənqidi fikirlərdən sonra deyib:

"Bütün uşaqlarımı dodaqlarında öpərək onlara olan sevgimi göstərirəm".

Qeyd edək ki, bundan öncə də qızını dodağından öpən Bekhem tənqidlərə tuş gəlmişdi.

