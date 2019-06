Məşhur serialın aktrisası tətil fotolarını paylaşdı - FOTOLAR

Türkiyənin “ATV” kanalında yayımlanan “Hercai” serialı ssenarisi və aktyor heyəti ilə ilk bölümlərdən seyrçilərin rəğbətini qazandı.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, serialda Reyyan obrazını canlandıran gənc aktrisa Ebru Şahin isə bu serial ilə kariyerasında böyük uğur əldə etmiş oldu.

Daha əvvəl “İstanbullu gəlin” serialında rol alan Ebru Şahin gözəlliyi və istedadı ilə bir çox rejissorların diqqətini çəkib. “Hercai” serialı ilə şöhrətin zirvəsinə çatan aktrisa “instagram” aktif şəkildə istifadə edən məşhurlardandır.

Serialdan sonra “İnstagram”da izləyici sayı 2.1 milyona çatan aktrisanın bütün paylaşımları izləyiciləri tərəfindən maraqla izlənilir.

Son olaraq tətil fotosunu “nature” sözü ilə paylaşan aktrisanın bu paylaşımına yüzlərlə şərh gəlib.

