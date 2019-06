84 yaşlı adam bir anda “İnstagram” fenomeninə çevrildi - FOTOLAR

Nəvəsi ilə vaxt keçirmək istəyən təqaüdçü kimya müəlliminin əylənmək məqsədilə çəkdiyi fotolarla bir anda həyatı dəyişib.

Metbuat.az xarici mediaya isstinadla bildirir ki, Yaponiyada yaşayan 84 yaşlı kimya müəllimi olan Tetsuya bir anda “İnstagram”ın ən məşhur fenomeninə çevrilib.

Nəvəsi Naoya Kudo ilə vaxt keçirtmək üçün Akita əyalətinə gələn adam onunla birlikdə maraqlı fotolar çəkib.

Naoya Kudo babasına öz geyimlərini geyindirib və ortaya maraqlı görüntülər çıxıb.

Yaşlı adam bu görüntülərini “İnstagram”da paylaşıb və fotolar o qədər bəyənilib ki,Tetsuya bir anda fenomenə çevrilib.

