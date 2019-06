Bakıda dənizdə cinsi azlıq nümayəndələrini döydülər

Xəzər rayonunda çimərlikdə dörd nəfər cinsi azlıq nümayəndəsi döyülüb.



Metbuat.az “oxu.az”a istinadən xəbər verir ki, hadisə Mərdəkan qəsəbəsində yerləşən "City Beach” çimərliyi yaxınlığında baş verib.



Naməlum şəxslər yol kənarında 1989-cu il təvəllüdlü R.T., 1995-ci il təvəllüdlü C.Q., 1994-cü il təvəllüdlü M.Ə. və 1988-ci il təvəllüdlü Ş.L.-ya əxlaqsız təkliflər ediblər.



Bu təklifə görə tərəflər arasında mübahisə yaranıb. Nəticədə naməlum şəxslər onları döyərək ağır xəsarət yetiriblər.

Yaralılar 3 saylı Klinik Tibbi Mərkəzə aparılıb. T.R.-ya döş qəfəsinin sıyrıntısı, sağ bazunun əziyi, Q.C.-ya sol yanağın və hər iki dizin əziyi, Ə.M.-ya boyunun və sağ tərəfli böyrəyin əziyi, L.Ş.-ya isə sol qulağın sıyrılması diaqnozu qoyulub.



Onlara ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra ambulator müalicəyə göndəriliblər.



Məlumat üçün bildirək ki, döyülən şəxslərdən biri transseksual olub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.