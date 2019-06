2 min ədəd telefonu olan adam gecə yatarkən yanından ayırmır -FOTOLAR

Türkiyənin İstanbul şəhərində mobil telefon təmiri ilə məşğul olan Ekrem Karagüdekoğlu köhnə telefonlara olan marağı ilə diqqət çəkir.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, 15 il içində 2 min ədəd telefon toplayan Karagüdekoğlu gecələri də telefonları ilə birlikdə yatır.

Karagüdekoğlu kolleksiyasının ən nadir parçalarını yataq otağında saxlayır və hər gün yatmazdan əvvəl iki şkafa düzdüyü kolleksiyasına baxaraq yuxuya gedir.

Kolleksiyaçılıq və mobil telefonu təmiri ilə məşğul olan Ekrem Karagüdekoğlu bu kolleksiyası üçün “ onlar mənim balalarım kimidir. Hislərimi ifadə edəcək bir söz yoxdur” sözlərini deyib. Kolleksiyasında olan nadir telefonlar üçün bir çox serial və filmlərdən təklif gəldiyini də bildirib. Bu günə qədər “Recep İvedik 4”, “İçerde” kimi filmlərdə bu kolleksiyadan telefonlar istifadə olunub. İki qız atası olan adamın qızları bəzən atalarının bu həvəsini qısqandığını bildiriblər.

Bütün kollekiyanı isə internetdə 2.5 milyon avro qiyməti ilə satışa qoyduğunu açıqlayıb.

