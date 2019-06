"Arsenal"dan ayrıldıqdan sonra işsiz qalan Arsen Vengerin asudə günləri sona çatmaq üzrədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, fransız çalışdırıcının Liqa 1 komandalrından "Nitsa"nı çalışdırmaq ehtimalı yaranıb. 70 yaşlı mütəxəssisin komanda ilə danışıqları uğurla sona çatmaq üzrədri.

Qeyd edək ki, "Nitsa"nın hazırkı çalışdırıcı bir vaxtlar "Arsenal"da Vengerin rəhbərliyi altında çıxış edən Patrik Vieyradır.

