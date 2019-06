Almaniya Kansleri Angela Merkel əmin edib ki, səhhətində ciddi problem yoxdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bunu rəsmi tədbirlər zamanı qəfil titrəməsini şərh edərkən deyib.

“Əminəm ki, bu, necə əmələ gəlibsə, eləcə də keçib gedəcək. Xüsusi bir şey deyə bilmərəm. Özümü yaxşı hiss edirəm”, - Kansler bildirib.

Xatırladaq ki, A.Merkel iyunun 18-i və 27-də müvafiq olaraq, Ukrayna və Almaniya prezidentləri ilə görüşü zamanı bərk titrəməsi ilə diqqət mərkəzinə düşmüşdü. (oxu.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.