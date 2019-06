Bəzi yerlərdə işıqlar sönüb - Mingəçevir SES-də qəza

Bu dəqiqələrdə Mingəçevir Su Elektrik Stansiyasında tüstülənmə baş verib.



Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Mingəçevi sakinləri KİV-ə məlumat veriblər.



Hadisə nəticəsində bəzi yerlərdə işıqların söndürüldüyü qeyd edilir.

Hadisə barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyilə əlaqə saxlanıb. Nazirliyin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, stansiyada yaranmış problem aradan qaldırılıb.



“Xırda texniki hadisə olub. Heç bir ciddi müdaxiləyə ehtiyac olmayıb. Hadisənin qarşısı dərhal alınıb. Problem aradan qaldırılıb”, - deyə məlumatda bildirilib. (Baku.ws)



