Metbuat.az bildirir ki, ARB TV-nin "Show news" verilişinin növbəti müsahibi əməkdar artist Vasif Məhərrəmli olub.



Müğənni olduqca maraqlı açıqlama verib:



"İndi nə yazıq ki, kişilik yoxdur ortada. Çıxırlar ortaya bilmirsən kişi deyəsən, yoxsa qadın. Bəzi arvadfasonlar müəllimlərin, həkimlərin, aktyorların, rejissorların, zavodda işləyən fəhlələrin də içində var. Sadəcə biz üzdəyik deyə, bütün neqativ hallar üzə çıxır".

