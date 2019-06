İyunun 28-də Şəmkir rayonunun Kür qəsəbəsi ərazisində qəsəbə sakinləri, əvvəllər məhkum olunanlar - O.Namazov və E.Həsənov həmyerliləri olan tanışları A.Qasımova zor tətbiq edib 60 manat pulunu alıblar.

DİN-in Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Şəmkir RPŞ əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində hər iki şəxs saxlanılıb.



Faktla əlaqədar Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.

