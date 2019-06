Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi "Minsk-2019" II Avropa Oyunlarında yarımfinala yüksəlib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, 87 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan İslam Abbasov 1/4 final görüşündə macarıstanlı Viktor Lorinczi 3:0 hesabı ilə məğlub edib.



O, növbəti mərhələdə xorvatiyalı İvan Hukleklə üz-üzə gələcək.



Qeyd edək ki, yarımfinallar Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da başlayacaq.

