Göz sağlamlığını qoruyan möcüzəvi qarışım

A vitamini ilə zəngin olan yer kökü davamlı istifadə edildikdə göz, qaraciyər və sümük sağlamlığına faydalı olur.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, tərkibində kök və bal olan sadə qarışım ilə göz sağlamlığınızı qoruya bilərsiniz.

Qarışım üçün 4 ədəd yer kökü və 2 ədəd limonu rəndələdikdən sonra içinə iki çay qaşığı bal əlavə edin. Üzərini örtüb, yarım saat soyuducuda gözlədin. Yeməkdən öncə, gündə 3 qaşıq istifadə edə bilərsiniz.

Qarışımdan istifadə etməzdn öncə həkimlə məsləhətləşməyiniz tövsiyyə olunur.

