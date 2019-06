Bakıda gəlinlər baldız əlbəyaxa davaya çıxdı - Yaralılar var

Bakıda ailədaxili mübahisə davaya çevrilib.

Metbuat.az məlumat verir ki, hadisə paytaxtın Nizami rayonu ərazisində baş verib.

Bakı şəhər sakini, 1987-ci il təvəllüdlü Təhməzova Renera Nazim qızı Nizami rayonu, C.Naxçıvanski küçəsi ev 92, mənzil 84-ə qardaşının evinə qonaq gəlib.

O, həmin evdə yaşayan qardaşının həyat yoldaşı, Ukrayna vətəndaşı, 1991-ci il təvəllüdlü Kazımova Anna Stanislavovna ilə mübahisə edib. Mübahisə davaya çevrilib və nəticədə onlar bir-birini döyərək xəsarət yetiriblər.

Hadisə nəticəsində Anna Kazımovanın oğlu, 2008-ci il təvəllüdlü Kazımov Denis Telman oğlu da xəsarət alıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır. (trend)

