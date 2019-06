Qubada partlayış: Bir ailənin 4 üzvü yaralandı - FOTOLAR

İyunun 29-da Qubanın Amsar kəndində məişətdə istifadə edilən qaz balonunun partlaması nəticəsində dörd nəfər yanıq xəsarətləri alıb.

Metbuat.az AzərTAc-a istinadən xəbər verir ki, hadisə İsa Nuriyevə məxsus yaşayış evində baş verib. Partlayış nəticəsində ev sahibi İsa Nuriyev, həyat yoldaşı, 1990-cı il təvəllüdlü İlahə Nuriyeva, həmçinin əkiz övladları 2016-cı il təvəllüdlü Ömər və Zeynəb yanıq xəsarətləri alıblar.







Quba Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılan yaralılara müvafiq tibbi yardım göstərilib. Xəsarətləri daha ağır olan İsa və İlahə Nuriyevlər təcili tibbi yardım maşını ilə Bakı şəhərindəki tibb müəssisələrindən birinə göndəriliblər.







İkinci dərəcəli yanıq xəsarətləri alan Ömər və Zeynəbin müalicələri Quba Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında davam etdiriləcək.





