Daxili işlər nazirinin müavini - Daxili Qоşunların Kоmandanı, general-leytenant Şahin Məmmədоv təltif edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla Məmmədov Şahin İsgəndər oğlu “Azərbaycan Bayrağı” ordeninə layiq görülüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.