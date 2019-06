Belarusun paytaxtı Minskdə keçirilən ikinci Avropa Oyunlarının boks yarışlarında Azərbaycan idmançısı çempion olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 81 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparan boksçumuz Loren Alfonso Domigez final görüşündə britaniyalı Bencamin Uittakeri məğlub edərək qızıl medal qazanıb.

Qeyd edək ki, bu, Azərbaycanın “Minsk 2019”da sayca dördüncü qızıl medalıdır.



