Belarusun paytaxtı Minsk şəhərində II Avropa Oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Minsk 2019”da 84 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Azərbaycan karateçisi Asiman Qurbanlı bu gün final görüşünə çıxıb.



İdmançımız həlledici mərhələdə xorvatiyalı rəqibi Andcela Kvesiçə 5:0 hesabı ilə qalib gələrək çempion adını qazanıb. Bununla da İkinci Avropa Oyunlarında Azərbaycanın qızıl medallarının sayı 5-ə çatıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.