DGK sədri Brüsseldə görüş keçirib

Ümumdünya Gömrük Təşkilatının (ÜGT) Gömrük Əməkdaşlıq Şurasının 133/134-cü sessiyalarında iştirak etmək məqsədilə Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) sədri, gömrük xidməti general-leytenantı Səfər Mehdiyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Brüssel şəhərində səfərdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, nümayəndə heyətində Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, gömrük xidməti general-mayoru Səhhət Həbibbəyli, Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin müavini, gömrük xidməti general-mayoru İqbal Babayev, komitənin aidiyyəti qurumlarının nümayəndələri də təmsil olunurlar.



İclas çərçivəsində iyunun 29-da DGK-nın sədri S.Mehdiyevlə Avropa Komissiyası Vergi və Gömrük İttifaqının Beynəlxalq və Ümumi İşlər üzrə direktoru Sabina Henzler arasında görüş keçirilib. Görüşdə bu il aprelin 25-26-da Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində keçirilən ÜGT-nin Avropa Regionu Gömrük Xidməti Rəhbərlərinin Konfransında Azərbaycan gömrüyünün qurumun Gömrük Əməkdaşlıq Şurasının sədr müavini, Avropa Regionu üzrə rəhbəri vəzifəsinə seçilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Həmçinin Azərbaycanın sədr müavinliyi müddətində Avropa Regionuna daxil olan bütün dövlətlərin maraqlarını əks etdirən məsələlərin müəyyən edilməsi, iki il ərzində əməkdaşlıq çərçivəsində gömrük məsələləri üzrə əsas prioritetlər, elektron ticarətin, beynəlxalq ticarət-təchizat zəncirinin təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində konstruktiv müzakirələr aparılıb.



Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizin gömrük sistemində aparılan islahatlardan, bu islahatlar hesabına şəffaflığın təmin olunmasından, yeni texnologiyalar və innovativ layihələr hesabına gömrük prosedurlarının və sərhədkeçmə proseslərinin sadələşdirilməsindən bəhs edib, eləcə də Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında səmərəli və işgüzar münasibətlər qurulduğunu, gömrük orqanlarının da bu münasibətlərin inkişafında mühüm rol oynadığını diqqətə çatdırıb. Dövlət Gömrük Komitəsinin ÜGT-nin Avropa Regionuna rəhbərlik edəcəyi müddətdə region daxilində əməkdaşlığın daha da inkişaf etdiriləcəyini bildirən S.Mehdiyev bütün dövlətlərin maraqlarının və ehtiyaclarının təmin olunması istiqamətində addımların atılacağını vurğulayıb.



Komitə sədri 2 illik müddətdə Azərbaycan gömrüyünün bölgənin bütün ölkələrinin konsolidasiya olunmuş regional maraqlarının ÜGT Şurası və digər qurumlarda effektiv təmsil olunması istiqamətində səylərin artırılacağını bildirib.



Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.