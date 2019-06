Karateçilərimiz Minskdə 3 medal qazandı

Azərbaycan karateçiləri Belarusun paytaxtı Minskdə 2-ci Avropa oyunlarınında çıxış etdikləri ilk gün 3 medal qazanıblar.

Metbuat.az Azərbaycan Milli Karate Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, Çijovka Arenada tatamiyə çıxan idmançılarımızın hər biri oyunları müxtəlif əyarlı medallarla başa vurub. 5 görüşü qələbəylə tamamlayan Asiman Qurbanlı (+84 kq) yarışın qalibi olub. Finalda qələbəni əldən verən İrina Zaretska (-68 kq) gümüş medala, Roman Heydərov (kata) isə bürünc mükafata sahib olub. Karateçilərin qazandığı qızıl, gümüş və bürünc medallar ümumi komanda hesabında Azərbaycanı ilk onluğa (9-cu yer) daxil edib.



Bu nəticə, həm də ertəsi gün mübarizəyə qatılan digər 4 karateçimiz üçün əlavə stimul yaradıb. 2-ci Avropa Oyunlarının son günü Nuranə Əliyeva (-50 kq), Firdovsi Fərzəliyev (-60 kq), Rafiz Həsənov (-67 kq) və Rafael Ağayev (-75 kq) medallar uğrunda mübarizə aparacaq.



Yarışın formatına əsasən hər çəkidə 2 qrupa bölünən 4 idmançıdan ən yüksək nəticə göstərən ikisi yarımfinala vəsiqə qazanmaqla, bürünc medalları da təmin etmiş olacaqlar.

