PSJ-nin hücumçusu Kilian Mbappe komandanı tərk etmək istəyir.



Metbuat.az xəbər verir ki, klub rəhbərliyinin 20 yaşlı futbolçu ilə müqavilə müddətini uzatmaq cəhdləri nəticəsiz qalıb. Fransız forvard PSJ-dən getmək istəyini gizlətmir. O, daha böyük hədəfləri olan klubda, xüsusilə "Real"da çıxış etməyi arzulayır.



Qeyd edək ki, Mbappenin PSJ ilə 2022-ci ilin yayına qədər müqaviləsi var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.