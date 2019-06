Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamenti ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraitinin müşahidə edilməsi ilə bağlı məlumat yayıb.

Departamentdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, düşən yağışın miqdarı Daşkəsəndə 16, Şəmkirdə 10, Gədəbəydə 6, Tovuzda 5, Quba, Zaqatala, Göygöldə 4, Gəncədə, Şəkidə 3, Kişçayda, Balakəndə 2, Naxçıvan, Şahbuz, Naftalan, Ağdam, Ağstafa, Bərdə, Xınalıq və Şahdağda 0,4-1 millimetr təşkil edib.

