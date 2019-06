ABŞ-ın Alyaska ştatında kiçiktutumlu təyyarə dağa çırpılıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə Tern gölünün şimal sahilində baş verib. Qəza nəticəsində 3 nəfər həlak olub, 1 nəfər yaralanıb.Yaralının vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.

Qəzanın səbəbləri araşdırılır.

