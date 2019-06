ABŞ prezidenti Donald Trampla Şimali Koreya lideri Kim Çen In arasında görüş başlayıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, tarixi görüş Pxanmuncom məntəqəsində keçirilir. Danışıqlarda Cənubi Koreya prezidenti Mun Çje İn də iştirak edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.