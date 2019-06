Salyan rayonunda piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, avtovağzal ərazisində yolu keçmək istəyən Çuxanlı kənd sakini Səbuhi Əsədovu maşın vurub. O,hadisə nəticəsində xəsarətlər alaraq Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

