Amerikalı reper "Slim 400" güllələnib.



Metbuat.az xəbər verir ki, insident Los-Anceles küçələrinin birində baş verib. Çoxsaylı güllə yarası alan musiqiçi yerli klinikaya çatdırılıb. Hadisə Kompton şəhərində baş verib.

Polisdən verilən məlumata əsasən, reperə qara rəngli avtomobildən atəş açılıb. Hazırda onların şəxsiyyəti müəyyənləşdirilir. İnsidentin təfərrüatı barədə məlumat verilmir. Eyni zamanda hücumun səbəbi də bilinmir. (Milli.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.