ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin "Karni" esminesi Qara dənizə daxil olub.

Metbuat.az "RİA Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə gəmilərin hərəkətini izləyən "MarineTraffic" xidməti bildirib.

Birləşmiş Ştatların 6-cı donanmasından bildiriblər ki, HDQ-yə məxsus gəmi "Sea Breeze 2019" hərbi-dəniz təlimlərində iştirak edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.