UNESCO-nun baş direktoru Qobustan qoruğunu ziyarət edib

UNESCO-nun baş direktoru xanım Odri Azulay sessiyada iştirak etmək üçün ölkəmizə səfərə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iyunun 30-da Bakıda UNESCO-nun Dünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyası işə başlayır. Dünyanın 180-dək ölkəsindən 3 minə yaxın nümayəndənin qatıldığı tədbir respublikamızın beynəlxalq arenada yüksək nüfuzunun təsdiqi olmaqla bərabər, Azərbaycanın tarixinin və müasir inkişaf səviyyəsinin, zəngin mədəniyyətinin, incəsənətinin dünyaya nümayişi üçün mühüm imkandır.

İyunun 30-da baş direktor Odri Azulay və Dünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyası ilə əlaqədar yaradılmış Təşkilat Komitəsinin sədri, mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev Qobustan Milli Tarix-Bədii Qoruğunda olublar.

UNESCO-nun baş direktoru Odri Azulay mətbuata açıqlamasında Qobustanda gördüklərinin onda ölkəmizin mədəni irsi haqqında əyani təsəvvür yaratdığını vurğulayıb:

“Qobustan çox maraqlı və böyük tarixi özündə birləşdirən məkandır. Burada gördüklərim məndə çox xoş təəssüratlar yaratdı. Muzeylə və ərazidəki qədim rəsmlərlə tanış olduqdan sonra mənə tam aydın oldu ki, Qobustan niyə məhz UNESCO-nun Dünya irsi siyahısına salınıb”.

