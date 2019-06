Çinin Pekin şəhərində dünyanın ən böyük hava limanı – “Dasin”in tikintisi başa çatıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə “RİA Novosti” şəhər hakimiyyətinə istinadən xəbər verib. Hava limanı şəhər mərkəzindən 46 kilometr aralıqda yerləşir. Onun ümumi sahəsi 1 milyon kv.m təşkil edir.

