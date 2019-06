Türkiyənin meqastar müğənnisi Tarkan əməliyyat olunub.

Metbuat azTürkiyə KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, səsinə və yuxusuna təsir edən qalxanabənzər vəzidən əziyyət çəkən ifaçı Acıbadəm Maslak Xəstəxanasında əməliyyat edilib və hazırda xəstəxanadadır.

Həkimlər Tarkanın vəziyyətinin yaxşı olduğunu bildirib.

