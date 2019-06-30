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Hagi "Barselona"nın hədəfində

Hagi "Barselona"nın hədəfində
17:40 30 İyun 2019
107 İdman
Səbuhi Allahverdizadə
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Futbol üzrə son İspaniya çempionu "Barselona" yeni mövsüm üçün transfer çalışmalarını davam etdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, katalonlar Yanis Hagini heyətinə qatmaqda maraqlıdır. 20 yaşlı yarımmüdafiəçi üçün barselonalıların futbolçunun məxsus olduğu "Vitorul Konstanta" klubuna 7-8 milyon avro ödəməyə hazır olduğu bildirilir.

Qeyd edək ki, Rumıniyanın U 21 yığmasının üzvü olan Yanis "Qalatasaray"ın tanınmış futbolçusu Georg Haginin oğludur. Ata Hagi də 1993-95-cı illər arasında "Barselona"da oynamış və ardından istanbullulara qoşulmuşdu.

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RƏYLƏR

Yanis Hagi Barselona Vitorul Konstanta Georg Hagi
metbuat.az

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