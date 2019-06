İspaniya La Liqa komandalarından "Selta Viqo"da forma geyinən Emre Mor intizamsız davranışlarına görə komandadan göndəriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, türk futbolçu İngiltərə Premyer Liqa komandalarının radarına düşüb. Premyer Liqada çıxş edəcək "Norviç Siti", "Aston Villa" və "Şeffild Yunayted" 21 yaşlı yarımmüdafiəçini transfer etməkdə iddialıdırlar.

Qeyd edək ki, La Liqada istədiyi qədər forma şansı qazanmayan Emre də Premeyer Liqada çıxş etməyə isti baxır.

