Səhhəti günü-gündən daha da yaxşılaşan şoumen Mehmet Əli Ərbillə bağlı yeni xəbər var.

Metbuat.az bildirir ki, həkimlər aparıcının artıq evə buraxıla biləcəyini açıqlayıb. Onlar bildirib ki, 223 gündür xəstəxanada yatan Ərbil bir problem olmasa, çərşənbə axşamı evinə göndəriləcək.

Qeyd edək ki, Mehmet Əli Ərbil evinin vanna otağında yıxılaraq, yaralanmışdı. Qabırğalarında qırıq olan şoumen günlərlə komada olub. (milli.az)

