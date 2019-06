Azərbaycanın dünya şöhrətli karateçisi Rafael Ağayev Minskdə keçirilən ikinci Avropa Oyunlarının final görüşünə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, idmançımız həlledici qarşılaşmada Ukrayna təmsilçisi Stanislav Horuna ilə üz-üzə gəlib. Rəqibinə 4:0 hesabı ilə məğlub olan Ağayev yarışı gümüş medalla başa vurub.

