Rusiya “S-500” hava hücumundan müdafiə sisteminin istehsalına başlayır.

Metbuat.az "RİA Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Rostex"in baş birektoru Sergey Çemezov bildirib.

Onu sözlərinə görə, "S-400"lərlə müqayisədə "S-500"lərdə daha müasir və uzaqmənzilli silah kompleksləri mövcud olacaq.

