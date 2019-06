Bir qədər əvvəl Tbilisi prospekti 20 Yanvar dairəsi istiqamətində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyi (BNA) məlumat yayıb. Qəza səbəbindən hazırda qeyd edilən yolda nisbətən sıxlıq müşahidə olunur.





