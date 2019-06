Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə etiraz aksiyaları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yüzlərlə etirazçı parlament binasının önündə toplaşıb. Nümayişçilər ölkənin Daxili İşlər naziri Giorgi Qaxariyanın istefasını tələb edirlər.



Qeyd edək ki, Tbilisidə 11 gündür ardıcıl etiraz aksiyaları keçirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.