Kürəkən qaynatasını və baldızını güllələdi - Dəhşətli qətl

Türkiyədə qaynatası ilə mübahisə edən kürəkən onu və 17 yaşlı qohumunu öldürüb, baldızını isə yaralayıb.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, hadisə kürəkən ilə qaynata arasında mübahisə düşməsi ilə başlayıb. Mübahisənin səbəbi hələki öyrənilməyib. Mübahisənin əlbəyaxa davaya çevrilməsindən sonra kürəkən yanında gətirdiyi silahla əvvəlcə qaynatasını, sonra isə onun 17 yaşlı qardaşı oğlunu və baldızını atəşə tutub.

Xəstəxanaya aparılan yaralılardan ikisi həyatını itirib. Cinayəti törədən kürəkən isə polis tərəfindən axtarılır.

