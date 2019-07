Trampın bu ölkənin BİRİNCİ XANIMINI ÖPMƏSİ sosial medianı çalxaladı -FOTO

ABŞ prezidenti Trampın G20 zirvəsində fotoşəkil çəkilişi əsnasında arxasında duran Argentina Prezidentinin həyat yoldaşı Mariya Juliana Avada Bakeri öpməsi sosial medianı çalxalayıb.

Metbuat.az bildirir ki, çəkiliş zamanı bir neçə dəfə arxaya dönən Tramp argentinalı prezident Maurisio Macri ilə də zarafatlaşıb. Sosial mediada Trampın bu davranışı "Prezident Tramp Argentinanın birinci xanımına görə dünya liderlərini görməzdən gəldi" kimi şərh edilib. Qeyd edək ki, ABŞ prezidenti argentinalı cütlüyü 2017-ci ildə Ağ Evdə qəbul etmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.